مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات الحرارة سُجلت اليوم الجمعة في المملكة. أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات الحرارة سُجلت اليوم الجمعة في المملكة. وسجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة وهي 46 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجة حرارة وهي 29 مئوية.

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