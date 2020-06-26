شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» : دواء الضغط يمنع الحمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، أن دواء الضغط الشهير يمنع حدوث الحمل.

‏وأوضح الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " لا يسمح بالحمل أثناء تناول اولميتيك بلس.. بل يجب على المريضة تغيير دواء الضغط إلى الدواء المناسب (عند) التخطيط للحمل " .