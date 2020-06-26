شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» : دواء الضغط يمنع الحمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، أن دواء الضغط الشهير يمنع حدوث الحمل.
وأوضح الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " لا يسمح بالحمل أثناء تناول اولميتيك بلس.. بل يجب على المريضة تغيير دواء الضغط إلى الدواء المناسب (عند) التخطيط للحمل " .
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