شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إزالة جسور المشاة بطريق الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة، بالتنسيق مع إدارة مرور المدينة و الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من إزالة جسور المشاة بطريق الملك فهد المؤدي لميدان سيد الشهداء.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك جاء ‏لتحسين المشهد الحضري بمنطقة سيد الشهداء.

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