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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إزالة جسور المشاة بطريق الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة، بالتنسيق مع إدارة مرور المدينة و الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من إزالة جسور المشاة بطريق الملك فهد المؤدي لميدان سيد الشهداء.
وأوضحت أمانة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك جاء لتحسين المشهد الحضري بمنطقة سيد الشهداء.
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