شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. نشأة وأبرز أعمال عميد المذيعين جبريل أبودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سلطت أسرة وزملاء عميد المذيعين جبريل أبودية، الضوء عن نشأته وأبرز ما يتسم به من سمات شخصية، وما قام به في حياته العملية.

وأكد أفراد أسرته، خلال حديثهم لقناة الإخبارية، أن العميد مثقف جدًا وفي نفس الوقت لا تخلو شخصيته من روح الدعابة.

ومن جهته، أشاد زملائه باجتهاده في العمل مؤكدين أنه عمل مع كبار الأدباء في المملكة، وله العديد من الأعمال الصحفية.

كما أبرز بعضهم أسماء أعماله الصحفية وكيفية التحاقه بالاذاعة والعمل كمذيع محترف في التلفزيون.