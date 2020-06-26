شاهد.. استشاري طب أسرة: التدخين بالمنزل يضر المدخن ومن يعيش معه

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد أشرف أمير استشاري طب الأسرة، اليوم الجمعة، أن التدخين في المنزل يكون أكثر ضررا على المدخن ومن يعيش معه بالمنزل.
وقال أشرف أمير، عبر مشاركته في برنامج "سيدتي" على روتانا خليجية، أن أزمة كورونا فرصة لكل مدخن لكي يتخذ قرار الإقلاع عن التدخين، لافتًا إلى أن كثير من الدراسات أكدت أن المدخن أكثر عرضة للإصابة.
وفي السياق نفسه، أكد استشاري طب الأسرة، أن هناك ارتباط وتحالف وثيق بين التدخين وعدوى كورونا.
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