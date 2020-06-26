شاهد.. طائرة عريقة في طريقها للتحول إلى مطعم في عسير

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):وثق مقطع فيديو طائرة عريقة أُحيلت للتقاعد، وتم شراؤها بملايين الريالات من أجل تحويلها لمطعم يدعم السياحة في منطقة عسير.
واستغرقت عملية نقلها من جدة إلى منطقة عسير مئات من ساعات العمل، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية.
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