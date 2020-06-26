الجوازات تحدد 4 مطارات لمغادرة المستفيدين من مبادرة «عودة»

حددت الجوازات السعودية المطارات التي ستقوم من خلالها بإنهاء إجراءات مغادرة المستفيدين من مبادرة «عودة».

وأوضحت أن مغادرة رحلات المستفيدين من «مبادرة عودة»، ستكون عبر إدارات الجوازات، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المطارات التالية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض – مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة – مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة – مطار الملك فهد الدولي بالدمام).

وأكدت الجوازات أنه سيُتاح للمستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم، إمكانية الوصول إلى مطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ، من خلال رسائل نصية ستصلهم موضحٍ فيها مواعيدُ الرحلات ومطار المغادرة.

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