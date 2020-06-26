بعد تحميله.. كيف يمكنك استخدام تطبيق تباعد بطريقة سليمة؟

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، كيفية استخدام تطبيق تباعد، بعدما أتاحت نسخة منه على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

وأوضح تطبيق تباعد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» طريقة الاستخدام بعد تحميله على أجهزة الآيفون، والأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد.

خطوات الاستفادة من تطبيق تباعد

وأكد تطبيق تباعد، خلال مقطع فيديو، أنه بعد تحميل التطبيق ستظهر شاشة توعوية، يجب قراءتها والموافقة على ما جاء فيها، ثم تشغيل «البلوتوث» والإشعارات حتى تستطيع الاستفادة من التطبيق.

ثم ستظهر شاشة لاستكمال المطلوب، والسماح بتلقي الإشعارات. ولمعرفة إذا كان التطبيق يعمل أم لا ستظهر كلمة «نشط» باللون الأخضر، ويظهر في أسفل الشاشة جملة: «الإصابات خلال الـ14 يومًا الماضية» أو «لا إصابات خلال الـ14 يومًا الماضية»، وفقًا لتطبيق تباعد.

وإذا تعرضت للإصابة بفيروس كورونا وأكدت ذلك نتيجة الفحص المعتمدة من وزارة الصحة، ستظهر لك شاشة تستطيع من خلالها أن تعطي إشارة إلى كل شخص خالطته خلال 14 يومًا الماضية، من خلال الضغط على أيقونة إبلاغ الآخرين، وبعدها يبدأ في اتباع إجراءات وزارة الصحة، وفقًا لتطبيق تباعد.

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وأوضح تطبيق تباعد أن كل البلاغات الواردة يتم فحصها والتأكد منها؛ لهذا السبب يطلب التطبيق رقم الهوية وتاريخ الميلاد؛ حتى يتحقق من سجلات وزارة الصحة.

ولا يحتاج تطبيق تباعد إلى الاتصال بالإنترنت في الغالب؛ وذلك لأنه يعمل على تقنية البلوتوث، ويتم حفظ البيانات على الجهاز، لكنه يحتاج إلى الاتصال بشبكة الإنترنت عند فتح التطبيق لاستقبال التحديثات والإشعارات.

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