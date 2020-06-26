«تعليم الطائف» يعلن نتائج الأولمبياد الوطني للرسم والتصوير التشكيلي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف نتائج المشروع الوزاري «أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي»، الذي استضافته الإدارة ممثلة في إدارة نشاط الطالبات بمشاركة 47 إدارة تعليمية.

وجاء الإعلان خلال الحفل الختامي الذي أقيم عن بُعد عبر القاعة الافتراضية «زووم»، برعاية المدير العامّ للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي وبحضور مساعدته للشؤون التعليمية بنات ورئيسة القسم الفني والمهني بالوزارة ومديرة إدارة نشاط الطالبات، بينما حصدت 73 طالبة من مختلف إدارات التعليم مراكز متقدمة في الأولمبياد.

وأكد اللهيبي في كلمته، أن وزارة التعليم دأبت على تقديم البرامج التي توفر للطلبة المواقف التربوية التي تكسبهم الخبرات والمهارات اللازمة لتهيئتهم للقيام بدورهم المستقبلي في تطوير وطنهم والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، لافتًا النظر إلى حرص تعليم الطائف على تسخير جميع الإمكانات لتوفير العناية والدعم بما يحقق أهداف برامج النشاط المختلفة، مقدمًا الشكر لوزارة التعليم وإدارة عموم نشاط الطالبات بالوزارة، على الدعم المستمر للطالبات للوصول بهن إلى مستويات مشرفة وتمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل والمناسبات المختلفة.

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وقدم اللهيبي التهنئة للطالبات الفائزات وتحقيقهن مستويات مشرفة في الأولمبياد، مثمّنًا للإدارات التعليمية بالمملكة مشاركتهم الفاعلة في الأولمبياد، كما ثمّن جهود لجنة التحكيم وتطبيقها المعايير والضوابط اللازمة، وكذلك إدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة فوزية الحارثي وفريق عملها على حسن الإعداد والتنظيم للمشروع.

من جانبها أشارت المساعدة للشؤون التعلمية "بنات" مها الزايدي إلى أهمية الأولمبياد في تعزيز قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، ونشر الوعي بدور الرسم والتصوير التشكيلي، مثمنة للإدارات التعليمية مشاركتها وتفاعلها المتميز.

فيما قالت مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي: إن الأولمبياد استقبل نحو 307 لوحات من الطالبات من مختلف الإدارات التعليمية وعددًا من الأبحاث، وذلك في مجالات عدة منها "حركة وحياة، وأزاهيري، والسكب، والبحث العلمي"، مؤكدة أن عملية التحكيم مرت بمراحل عدة لتطبيق الشروط والضوابط على الأعمال المشاركة بما يضمن الدقة والجودة في عملية التحكيم وإعلان النتائج.