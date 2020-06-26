بالصور.. جامعة القصيم تُسهِّل عودة 562 طالبًا من 56 جنسية إلى بلدانهم

بالصور.. جامعة القصيم تُسهِّل عودة 562 طالبًا من 56 جنسية إلى بلدانهم
بالتعاون مع الجهات المختصة
تمكَّنت جامعة القصيم –بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص– من تسفير عدد كبير من الطلبة الدوليين الدارسين بها إلى بلدانهم منذ بداية جائحة «كورونا».
وفي بيانٍ لها، ذكرت الجامعة، أنه «بعد إشعار السفارات المعنية، وبالتعاون مع شركات خطوط الطيران، قامت الجامعة بتسفير 562 طالبًا من 56 جنسية حول العالم منذ بدء جائحة كورونا المستجد إلى الآن».
وأفادت الجامعة بأنها «سهَّلت، فجر اليوم الجمعة، سفر 66 طالبًا من عدة جنسيات من طلاب المنح، ممن لم يتمكنوا من مغادرة المملكة، والالتقاء بعائلاتهم في الفترة الماضية».
ولفتت الجامعة إلى أن «عمادة شؤون الطلاب»، بعدما نسقت مع الجهات المختصة والسفارات المعنية؛ تم تسفير الطلاب إلى بلدانهم.
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