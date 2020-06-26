إسناد أكثر من50طفلًا يتيمًا للأسر الحاضنة بمنطقة الرياض

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن "إدارة الأسر الكافلة" التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن إسناد أكثر من (50) طفلاً من فئة الأيتام إلى الأسر الحاضنة خلال التسعة الأشهر الماضية، وذلك بعد استكمال الإجراءات، والتأكد من أهلية الأسر للاحتضان.

وفي بيان له، أوضح فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة، أنه "يُشترط للموافقة على طلب احتضان الأيتام المشمولين بالرعاية داخل دور الإيواء، أن تكون الأسرة سعودية الجنسية، وأن يثبت البحث الاجتماعي صلاحيتها من الناحية الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية"...، وغيرها من الشروط التي تحقق الغاية المرجوة من نظام الأسر الكافلة للأيتام، وهي إيجاد بيئة أسرية تعوضهم فقد أسرهم، وتحقق لهم الأمان النفسي والإشباع العاطفي الأسري؛ ليصبح اليتيم أحد أفراد هذه الأسرة، وتستمر في رعايته داخلها إلى أن يصل إلى مرحلة يمكنه فيها الاعتماد على نفسه.

وأوضح مدير عامّ فرع الوزارة بالرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن "انتقال الطفل اليتيم للأسرة الحاضنة يتم وفق آلية محددة، وتحت إشراف لجنة متخصصة تتولى مهمة البحث الاجتماعي، ثم الموافقة ثم إلحاق الطفل بالأسرة تدريجيًّا؛ لملاحظة مدى انسجامه مع أفرادها ثم الانتقال النهائي، والمتابعة الدورية لقياس الأثر الإيجابي للأسرة على اليتيم.

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وأكد الحربي أن "الإخلال بأحد حقوق اليتيم الأساسية يؤدي إلى سحبه فورًا من الأسرة الحاضنة".

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