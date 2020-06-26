وأضاف المهندس الموكلي أن الشركة وضعت عددا من الخطط التشغيلية لاستقبال موسم صيف هذا العام 2020، في منطقة عسير، من أجل توفير أكبر كمية من المياه لأهاليها وزوارها خلال هذا الفصل الذي عادة يشهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه. وشاهد الموكلي خلال زيارته مقر الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عرضًا مرئيًا للمشاريع، ونظام إدارة الصهاريج.
وذكر الموكلي أن الفرق الميدانية جاهزة وتعمل على مدار الساعة لمعالجة أي أحداث طارئة تمنع استمرار خدمة إمدادات المياه لعملاء الشركة في المنطقة، موضحاً أنه تجري دراسة جميع طلبات العملاء خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تسريع تشغيل المشاريع الإستراتيجية لتعزيز إمدادات مياه الشرب للمناطق المتأثرة بسبب نقصها. وبيّن الموكلي أن الشركة مستمرة في تقديم كل خدماتها، ومعالجة بلاغات عملائها في جميع محافظات المنطقة ومدنها، من خلال فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، كذلك عبر مركز الاتصال الموحد (920001744) على مدار الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر المياه الوطنية والتحلية ترفعان حصة عسير من المياه المحلاة لـ 310 آلاف م3 يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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