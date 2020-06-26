إعلان نتائج الأولمبياد الوطني للرسم والتصوير على مستوى المملكة

وأكد اللهيبي في كلمته أن وزارة التعليم دأبت على تقديم البرامج التي توفر للطلبة المواقف التربوية التي تكسبهم الخبرات والمهارات اللازمة لتهيئتهم للقيام بدورهم المستقبلي في تطوير وطنهم والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030، لافتا إلى حرص تعليم الطائف على تسخير كافة الإمكانات لتوفير العناية والدعم بما يحقق أهداف برامج النشاط المختلفة. مقدماً الشكر لوزارة التعليم وإدارة عام نشاط الطالبات بالوزارة على الدعم المستمر للطالبات للوصول بهن إلى مستويات مشرفة وتمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل والمناسبات المختلفة. وقدم اللهيبي التهنئة للطالبات الفائزات، وتحقيقهن مستويات مشرفة في الأولمبياد.
فيما أشارت المساعدة للشؤون التعلمية بنات مها الزايدي إلى أهمية الأولمبياد في تعزيز قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، ونشر الوعي بدور الرسم والتصوير التشكيلي. مثمنة للإدارات التعليمية مشاركتها وتفاعلها المتميز.
كما قالت مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي، إن الأولمبياد استقبل نحو 307 لوحات من الطالبات من مختلف الإدارات التعليمية وعدداً من الأبحاث، وذلك في مجالات عدة منها «حركة وحياة، وأزاهيري، والسكب، والبحث العلمي» مؤكدة أن عملية التحكيم مرت بمراحل عدة لتطبيق الشروط والضوابط على الأعمال المشاركة بما يضمن الدقة والجودة في عملية التحكيم وإعلان النتائج.
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