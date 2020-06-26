

الباحة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة تتربع منطقة الباحة التي يتوزع سكانها على نحو 1200 قرية، ومنها قرية "ذي عين التراثية" التي يعود تاريخ إنشائها إلى قرون مضت، وتتميز بوجود 58 قصرًا تراثيا شيّدت من الحجارة المسقوفة بأشجار العرعر، لتصبح على مر الزمان منارة تاريخية تطل على الباحة من على جبال سراتها الشاهقة.

وتقف قرية ذي عين شامخة بمبانيها التراثية المتناسقة بشكل هرمي على قمة الجبل الأبيض حيث يتصف بكثرة حجارته البيضاء، وهي من إحدى القرى العشر التي وافق عليها المقام السامي للانضمام لقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 2014م، وتحتضن شلالا ينبع من عينها العذبة وسط روائح الكادي العطرة التي تفوح من مزارعها المرتفعة عن سطح البحر نحو 1985 مترًا.

ولا يمكن للزائر للباحة أن يصل إلى أرضها المخضرة دون زيارة القرية وقضاء الوقت فيها، مطلعًا على تاريخها الثري، والاستجمام بين نخيلها وأشجارها التي تُنتج أنواعًا من الفاكهة الموسمية بجانب نباتاتها العطرة، وتقع في منحدر طريق عقبة الملك فهد الذي يربط سراة منطقة الباحة بتهامتها على مسافة 20 كيلومترًا من مدينة الباحة.

وتشتهر القرية بزراعة : الموز البلدي، والكادي، والمانجو، والجوافة، متميزة -بقدرة الله تعالى- بغزارة الأمطار في فصل الصيف بسبب موقعها بين كتلة من الجبال الذي يؤدي إلى تكثف الغيوم وهطول الأمطار الرعدية، وما برحت هذه القرية العتيقة تموّل أسواق الباحة بالمنتجات الزراعية مثل: الكادي الذي يبدأ إنتاجه بسخاء من بداية شهر أكتوبر من كل عام، فيكون إنتاجه بغزارة بينما يتوفر على مدار العام، ولا تقل كمياته عن 20 ألف عذق كادي خلال العام الواحد، إضافة إلى إنتاج أكثر من 7 أطنان من الموز.

// انتهى //

20:30ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / من المعالم السياحية بالمملكة .. مزارع "الموز" و"الكادي" المرتفعة عن سطح البحر 1985مترًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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