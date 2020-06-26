السعودية اليوم / الجزائر تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

سجلت الجزائر 240 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار اليوم أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 885 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 146 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9066 حالة شفاء.

// انتهى //

19:42ت م

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الجزائر 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت الجزائر 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 12685 حالة.وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار اليوم أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 885 حالة وفاة.وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 146 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9066 حالة شفاء.// انتهى //19:42ت م0135

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