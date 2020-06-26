السعودية اليوم / في إنجاز طبي .. مركز القوقعة بـ"صحة الجوف" ينجح بزراعة قوقعة لطفلة



سكاكا 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

واصل مركز زراعة القوقعة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمنطقة الجوف تحقيق نجاحات مثالية على مستوى إجراء العمليات الجراحية ، حيث نجح فريق طبي في المركز في إجراء زراعة بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا من خلال جراحة تم فيها زراعة قوقعة لطفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام ونصف.

وقالت صحة الجوف : إن الطفلة كانت تراجع مركز زراعة القوقعة بصحة الجوف من محافظة القريات وهي فاقدة للسمع منذ الولادة وأثبتت الفحوصات السمعية بأنها تُعاني من فقد بالسمع شديد حيث تقرر لها الزراعة ، وأجريت العمليه وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأوضحت صحة الجوف أن المركز أجرى حتى الآن اكثر من 75 عملية زراعة قوقعة, بقيادة كوادر وطنية.

ويعكس نجاح هذه العمليات كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية عبر منظومة متكاملة استطاعت تشخيص وزراعة القوقعة ومتابعة الحالات وهو مايمُيّز مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في إجراء مثل هذه العمليات.

// انتهى //

19:42ت م

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