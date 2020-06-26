السعودية اليوم / 100 متطوع صحي لتوعية مرتادي الأسواق الشعبية في المنطقة الشرقية



الدمام 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

انطلقت بالمنطقة الشرقية حملة تطوعية صحية تحت عنوان "نعود بحذر" تستمر لمدة أسبوع بمشاركة 100 متطوع، لتوعية مرتادي الأسواق الشعبية بأهمية الإجراءات الاحترازية في المملكة.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لأصحاب المحلات والمتسوقين وتزويدهم بالملصقات التوعوية والإرشادية والوقائية التي تحد من انتشار العدوى، والإسهام في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل آمن .

وتُركز الحملة الميدانية على نشر المعلومات الصحية في 9 أسواق شعبية بالمنطقة الشرقية، شملت الدمام والقطيف والخبر وصفوى والخفجي ورأس تنورة وسلوى وتستهدف تثقيف 60000 مستفيد بمشاركة جميع الفئات المجتمعية.

// انتهى//

19:39ت م

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