السعودية اليوم / مجلس علماء كينيا يؤيد قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة من حجاج الداخل فقط



نيروبي 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

أيّد مجلس علماء جمهورية كينيا قرار المملكة العربية

وأفاد المجلس في بيان له اليوم أن المملكة لم تتخذ هذا القرار عبثًا، وإنما من أجل الحفاظ على أرواح المسلمين والحيلولة بينهم وبين فيروس كورونا، وذلك انطلاقًا من قوله - سبحانه وتعالى - "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

ودعا المجلس في ختام بيانه -الله سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا من كل سوء ومكروه، وأن يرفع عن العالم قاطبة شر هذا الوباء عاجلاً غير آجل إنه بعباده رؤوف رحيم.

// انتهى //

19:13ت م

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نيروبي 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأيّد مجلس علماء جمهورية كينيا قرار المملكة العربية السعودية بخصوص قصر حج هذا العام 1441 هـ على عدد محدود من حجاج الداخل فقط بسبب جائحة كورونا وأفاد المجلس في بيان له اليوم أن المملكة لم تتخذ هذا القرار عبثًا، وإنما من أجل الحفاظ على أرواح المسلمين والحيلولة بينهم وبين فيروس كورونا، وذلك انطلاقًا من قوله - سبحانه وتعالى - "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".ودعا المجلس في ختام بيانه -الله سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا من كل سوء ومكروه، وأن يرفع عن العالم قاطبة شر هذا الوباء عاجلاً غير آجل إنه بعباده رؤوف رحيم.// انتهى //19:13ت م0132

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