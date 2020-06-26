

عمّان 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

سجلت الأردن 18 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم: إن الحالات الجديدة تعود لـ 11 أردنياً من القادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود أحدهم أردني والآخر أجنبي، و5 حالات مخالطين لمصابين، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 32 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 819 حالة.

// انتهى //

19:12ت م

0131



عمّان 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت الأردن 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1104 إصابات.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم: إن الحالات الجديدة تعود لـ 11 أردنياً من القادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود أحدهم أردني والآخر أجنبي، و5 حالات مخالطين لمصابين، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 32 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 819 حالة.// انتهى //19:12ت م0131

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.