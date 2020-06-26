شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجلس علماء كينيا يؤيد قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة من حجاج الداخل فقط والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:28 مساءً, 26 يونيو 2020 م
المناطق - واس
أيّد مجلس علماء جمهورية كينيا قرار المملكة العربية السعودية بخصوص قصر حج هذا العام 1441 هـ على عدد محدود من حجاج الداخل فقط بسبب جائحة كورونا.
وأفاد المجلس في بيان له اليوم أن المملكة لم تتخذ هذا القرار عبثًا، وإنما من أجل الحفاظ على أرواح المسلمين والحيلولة بينهم وبين فيروس كورونا، وذلك انطلاقًا من قوله – سبحانه وتعالى – “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”.
ودعا المجلس في ختام بيانه -الله سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا من كل سوء ومكروه، وأن يرفع عن العالم قاطبة شر هذا الوباء عاجلاً غير آجل إنه بعباده رؤوف رحيم.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | مجلس علماء كينيا يؤيد قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة من حجاج الداخل فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.