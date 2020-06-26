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شكرا لقرائتكم وزير الصحة عن زيارة الوالدين : اقترابك يضرّهما وقطيعتك تُؤذيهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الصحة عن زيارة الوالدين : اقترابك يضرّهما وقطيعتك تُؤذيهما
شدد على ضرورة ترك مسافة معهما وعدم تقبيلهما مع ارتداء الكمامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عددًا من النصائح التي تحمي من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أثناء الاختلاط بسبب الزيارات بين الأسر وزيارة الوالدين على وجه الخصوص.
وقال وزير الصحة في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة: بين عدم زيارة الوالدين بسبب الخوف عليهم من العدوى، وزيارتهم بدون أخذ الاحترازات الوقائية (إفراط وتفريط). نزورهم.. ونلبس الكمامة، ونحافظ على مسافة آمنة، ولا نقبّلهم، لنسعد دومًا بقربهم.
وتابع الربيعة: اقترابك يضرّهم، وقطيعتك تُؤذيهم!، ومن البرّ بالوالدين ألا تهجرهم، فزيارتك لهم تُسعدهم.
كما نصح وزير الصحة باتباع الإرشادات الآتية قائلًا: اترك مسافة بينك وبينهم، مع عدم تقبيلهم، وارتداء الكمامة عند الحديث معهم. مختتمًا حديثه: أرجوك حافظ عليهم، لنفرح دومًا بقربهم”، ويمكن الاطلاع على التغريدة من اقترابك يضرّهم، وقطيعتك تُؤذيهم! بين عدم زيارة الوالدين بسبب الخوف عليهم من العدوى، وزيارتهم بدون أخذ الاحترازات الوقائية (إفراط وتفريط).
و
من البرّ بالوالدين أن لا تهجرهم، فزيارتك لهم تُسعدهم؛ على أن تترك مسافة بينك وبينهم، مع عدم تقبيلهم، وارتداء الكمامة عند الحديث معهم.
أرجوك حافظ عليهم، لنفرح دومًا بقربهم.
نزورهم .. ونلبس الكمامة، ونحافظ على مسافة آمنة، ولا نقبّلهم، لنسعد دوما بقربهم.
اقترابك يضرّهم، وقطيعتك تُؤذيهم!
بين عدم زيارة الوالدين بسبب الخوف عليهم من العدوى، وزيارتهم بدون أخذ الاحترازات الوقائية (إفراط وتفريط).
وجاء ذلك بعد أن تسبب مواطن في نقل عدوى كورونا لوالديه وعدد كبير من أفراد أسرته بسبب الإهمال في تطبيق الإجراءات والاحترازات التي أعلنت عنها الجهات الصحية، حيث يمكن الاطلاع على الخبر كاملًا من هنا
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الجمعة عن تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2589) حالة.
إجمالي حالات كورونا في السعودية:
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (174577) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (120471) حالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية، متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
وأوضح متحدث الصحة أن 50% من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.
وأفاد العبدالعالي أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي، وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.
كما سجلت الدمام أعلى حالات كورونا الجديدة التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية فيما كشفت وزارة الصحة عن تعافي (2589) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (120471) حالة.
عدد الحالات النشطة في السعودية:
وبحسب الصحة وصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (52632) حالة، من بينها (2273) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (174577) حالة، توفي منهم (1474) حالة.
عودة الحياة لطبيعتها:
وكانت السعودية سمحت بعودة الحياة لطبيعتها إلى ما قبل فرض منع التجول، فيما لفت متحدث الصحة إلى أن عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييمًا وتقديرًا لأي مخاطر، لكن بالعودة هناك أنماط لا بد من مراعاتها، في المطاعم والأسواق والأماكن العامة، وبتطبيق هذه الأنماط ستقل فرص الانتشار.
يذكر أن وزير الصحة توفيق الربيعة، شدد على ضرورة اتباع المواطنين والمقيمين للإجراءات الوقائية لمكافحة كوفيد 19 مع بدء العودة إلى الحياة الطبيعية الأحد 29 شوال.
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