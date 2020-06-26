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شرطة حائل تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتتوعد المخالفين 

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2020-06-26

شرطة حائل تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتتوعد المخالفين 

عززت جولاتها الرقابية الميدانية في الأسواق والأماكن العامة

متابعات الخليج 365 - واس

واصلت شرطة حائل تعزيز جولاتها الرقابية الميدانية في الأسواق والأماكن العامة والطرقات، لمتابعة مدى التزام القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد، وذلك تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية.

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وأكدت شرطة حائل من خلال جولاتها المستمرة حرصها ومتابعتها على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة والالتزام بتنفيذها، منوهة بأنه سيتم تحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بناءً على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

شرطة حائل تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتتوعد المخالفين 

شرطة حائل تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتتوعد المخالفين


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