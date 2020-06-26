36 إصابة بكورونا في الباحة والمخواة الأكثر تسجيلًا

2020-06-26

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة الباحة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس أن الباحة سجلت 19 إصابة، توزعت في محافظة المخواة 8 إصابات ومحافظة القرى 3 إصابات ومحافظة المندق إصابتان وقلوة إصابتين والعقيق إصابة واحدة وبلجرشي إصابة واحدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة الباحة حتى اليوم 575 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 284 حالة، وبلغ عدد الوفيات 5 حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 286 حالة.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الجمعة عن تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2589) حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (174577) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (120471) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية، متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح متحدث الصحة أن 50% من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأفاد العبدالعالي أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي، وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.

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كما سجلت الدمام أعلى حالات كورونا الجديدة التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية فيما كشفت وزارة الصحة عن تعافي (2589) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (120471) حالة.

عدد الحالات النشطة في السعودية:

وبحسب الصحة وصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (52632) حالة، من بينها (2273) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (174577) حالة، توفي منهم (1474) حالة.

عودة الحياة لطبيعتها:

وكانت السعودية سمحت بعودة الحياة لطبيعتها إلى ما قبل فرض منع التجول، فيما لفت متحدث الصحة إلى أن عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييمًا وتقديرًا لأي مخاطر، لكن بالعودة هناك أنماط لا بد من مراعاتها، في المطاعم والأسواق والأماكن العامة، وبتطبيق هذه الأنماط ستقل فرص الانتشار.

يذكر أن وزير الصحة، توفيق الربيعة، شدد على ضرورة اتباع المواطنين والمقيمين للإجراءات الوقائية لمكافحة كوفيد 19 مع بدء العودة إلى الحياة الطبيعية الأحد 29 شوال.

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