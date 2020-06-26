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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، قراراً يقضي بتكليف يحيى بن محمد العاصمي بالعمل وكيلاً لمحافظة محايل عسير.
ويعد "العاصمي" من الكفاءات الإدارية والقيادية المتفردة، وتدرج في عدد من المناصب بالمحافظة قبل أن يتم تكليفه العام الماضي برئاسة مركز تهامة بللسمر وبللحمر.
وعبّر "العاصمي" عن عظيم شكره وتقديره لأمير عسير على الثقة التي منحه إياها، سائلاً الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يكون الأمر دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 07:36 PM
أصدر الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، قراراً يقضي بتكليف يحيى بن محمد العاصمي بالعمل وكيلاً لمحافظة محايل عسير.
ويعد "العاصمي" من الكفاءات الإدارية والقيادية المتفردة، وتدرج في عدد من المناصب بالمحافظة قبل أن يتم تكليفه العام الماضي برئاسة مركز تهامة بللسمر وبللحمر.
وعبّر "العاصمي" عن عظيم شكره وتقديره لأمير عسير على الثقة التي منحه إياها، سائلاً الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يكون الأمر دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
، "العاصمي" وكيلاً لـ"محايل عسير" ،
المصدر : الخليج 365
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