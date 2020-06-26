، عن بُعد.. استئناف "دروس الحرم العلمية".. وهنا خريطة أسبوع ،

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أعلنت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استئناف الدروس العلمية بالمسجد الحرام عن بُعد؛ وذلك عبر منصة منارة الحرمين لشهر ذي القعدة، ابتداء من يوم غد السبت حتى يوم الجمعة القادم.
ويلقي المدرس بالمسجد الحرام الدكتور حمزة بن حسين الفعر، درسه بعد صلاة المغرب يومي السبت والأربعاء من كتاب سنن أبي داود، كما يلقي المدرس بالمسجد الحرام الدكتور سليمان بن وائل التويجري بعد مغرب يوم الأحد القادم درسه (نبذة في العقيدة الإسلامية لابن عثيمين رحمه الله)، ويوم الاثنين تفسير ابن كثير، ويوم الثلاثاء "منتقى الأخبار"، ويوم الأربعاء "مختصر الخرقي"، كما يلقي المدرس في المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن محمد القرني يوم الخميس بعد صلاة العصر درسه في "كتاب رياض الصالحين للنووي، رحمه الله".
ويلقي المدرس في المسجد الحرام الدكتور حسن بن عبدالحميد بخاري، درسه بعد صلاة المغرب من اليوم نفسه بعنوان "جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام"، كما يلقي المدرس في المسجد الحرام الدكتور شرف بن علي الشريف بعد صلاة العشاء أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة بعنوان "التفسير لابن عثيمين رحمه الله من أول سورة الواقعة"، كما يلقي المدرس بالمسجد الحرام الدكتور طلال بن محمد أبو النور، يومي الاثنين والخميس درسه عن تفسير البغوي، وكذلك يلقي المدرس بالمسجد الحرام الدكتور خالد بن محمد عروس عبدالقادر يوم الأربعاء درسه عن "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام".
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 07:11 PM
عبر منصة "منارة الحرمين" وابتداء من غد وحتى الجمعة المقبلةعن بُعد.. استئناف "دروس الحرم العلمية".. وهنا خريطة أسبوع
أعلنت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استئناف الدروس العلمية بالمسجد الحرام عن بُعد؛ وذلك عبر منصة منارة الحرمين لشهر ذي القعدة، ابتداء من يوم غد السبت حتى يوم الجمعة القادم.
ويلقي المدرس بالمسجد الحرام الدكتور حمزة بن حسين الفعر، درسه بعد صلاة المغرب يومي السبت والأربعاء من كتاب سنن أبي داود، كما يلقي المدرس بالمسجد الحرام الدكتور سليمان بن وائل التويجري بعد مغرب يوم الأحد القادم درسه (نبذة في العقيدة الإسلامية لابن عثيمين رحمه الله)، ويوم الاثنين تفسير ابن كثير، ويوم الثلاثاء "منتقى الأخبار"، ويوم الأربعاء "مختصر الخرقي"، كما يلقي المدرس في المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن محمد القرني يوم الخميس بعد صلاة العصر درسه في "كتاب رياض الصالحين للنووي، رحمه الله".
ويلقي المدرس في المسجد الحرام الدكتور حسن بن عبدالحميد بخاري، درسه بعد صلاة المغرب من اليوم نفسه بعنوان "جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام"، كما يلقي المدرس في المسجد الحرام الدكتور شرف بن علي الشريف بعد صلاة العشاء أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة بعنوان "التفسير لابن عثيمين رحمه الله من أول سورة الواقعة"، كما يلقي المدرس بالمسجد الحرام الدكتور طلال بن محمد أبو النور، يومي الاثنين والخميس درسه عن تفسير البغوي، وكذلك يلقي المدرس بالمسجد الحرام الدكتور خالد بن محمد عروس عبدالقادر يوم الأربعاء درسه عن "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام".
، عن بُعد.. استئناف "دروس الحرم العلمية".. وهنا خريطة أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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