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دعا وزير الصحة توفيق الربيعة، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى للوالدين؛ وذلك بعد وقت قصير من نشر وزارة الصحة لقصة مؤلمة عن شاب نقل العدوى لوالده و لعدد ١٦ شخص من أسرته ؛ على أثر ذلك توفي والده بسبب معاناته من مرض القلب.
وقال “الربيعة” في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “اقترابك يضرهم، وقطيعتك تؤذيهم!”.
وأضاف: “من البر بالوالدين أن لا تَهجرهم، فزيارتك لهم تُسعدهم؛ على أن تترك مسافة بينك وبينهم، مع عدم تقبيلهم، وارتداء الكمامة عند الحديث معهم”.
واختتم رسالته بقوله: “أرجوك حافظ عليهم، لنفرح دومًا بقربهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة وزير الصحة ( أرجوكم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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