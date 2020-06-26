رسالة وزير الصحة ( أرجوكم )

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دعا وزير الصحة توفيق الربيعة، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى للوالدين؛ وذلك بعد وقت قصير من نشر وزارة الصحة لقصة مؤلمة عن شاب نقل العدوى لوالده و لعدد ١٦ شخص من أسرته ؛ على أثر ذلك توفي والده بسبب معاناته من مرض القلب.

‫وقال “الربيعة” في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “اقترابك يضرهم، وقطيعتك تؤذيهم!”.

وأضاف: “‏من البر بالوالدين أن لا تَهجرهم، فزيارتك لهم تُسعدهم؛ على أن تترك مسافة بينك وبينهم، مع عدم تقبيلهم، وارتداء الكمامة عند الحديث معهم”.

واختتم رسالته بقوله: “‏أرجوك حافظ عليهم، لنفرح دومًا بقربهم”.

