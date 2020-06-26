بالصور.. كيف استقبلت جوامع العاصمة المقدسة أول جمعة بعد رفع تعليق الصلاة؟

استقبلت جوامع وبعض مساجد العاصمة المقدسة، المصلين في أول صلاة للجمعة بعد رفع الحظر والتوقف عن صلوات الجُمع والجماعات بها؛ وذلك وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

والتزمت الجوامع والمساجد بكافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بين المصلين، التي حددتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتي تتضمَّن فتح الجوامع والمساجد قبل الأذان بـ20 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بــ20 دقيقة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة، وألا يتجاوز وقت الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة.

وتم تطبيق التباعد بمقدار مترين، ووضع مسافة كافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتًا، ولبس الكمامة وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، وإغلاق جميع ثلاجات المياه، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

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وزارة الشؤون الإسلامية: فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ40 دقيقة