بالتنسيق مع المرور والدفاع المدني..

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، عن إزالة جسور المشاة بطريق الملك فهد المؤدي لميدان سيد الشهداء. وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ذكرت الأمانة: «لتحسين المشهد الحضري بمنطقة سيد الشهداء بالتنسيق مع مرور المدينة والدفاع المدني، تزيل أمانة منطقة المدينة المنورة جسور المشاة بطريق الملك فهد المؤدي لميدان سيد الشهداء». اقرأ أيضًا: «أمانة المدينة» تزيل 165 سيارة مهملة لمعالجة التشوه البصري

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمانة المدينة المنورة تزيل جسور المشاة المؤدية لميدان "سيد الشهداء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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