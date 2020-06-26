الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة المنازل تحت الإنشاء بالرياض

مكون من خمسة وافدين..
أعلنت شرطة الرياض، اليوم الجمعة، القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين تورطوا بسرقة كوابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء.
وفي التفاصيل؛ صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة وافدين (بنجلاديشي وأربعة باكستانيين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس)، لتورطهم بارتكاب (14) حادثة سرقة لكيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في أحياء (ضاحية لبن- السويدي وشبرا- الصحافة- البطحاء- الشفا).
وأضاف أنه ضُبطت بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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