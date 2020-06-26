بالصور.. الهلال الأحمر يقيم نقاط فرز بصري في 33 جامعًا بالرياض

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض نقاط فرز وفحص أوليه في 33 جامعًا داخل مدينة الرياض وخارجها، وذلك لفرز المصلين قبل صلاة الجمعة.

ونفذ هذه المبادرة أكثر من 100 متطوع تحت مظلة الهيئة، حيث تم توزيع متطوعين للجوامع خارج مدنية الرياض الذي يبلغ عددها 24جامعًا ما بين 2- 4 متطوعين لكل جامع، فيما تم توزيع 3-5 متطوعين للجوامع داخل مدنية الرياض الذي يبلغ عددها تسعة جوامع. ويقوم المتطوعون بفرز المصلين قبل دخول المسجد والتأكد من درجات حرارتهم ولبس الكمامات وتعقيم الأيدي، حيث تأتي هذه المبادرة للتأكيد على دور الهيئة المجتمعي، من خلال فريق التطوع والمتطوعين التابعين لها وتحت مظلتها.

وتمّت تغطية الجوامع الأكبر التي تستوعب عدد مصلين أكثر في مدنية الرياض، وهي جامع الملك خالد وجامع الملك فهد والراجحي بحي شبرا وحي الندى والبواردي وسليمان الراجحي وطرفة بنت حمد بطويق والريس بالعريجاء والعطير، بينما تمت تغطية أغلب محافظات منطقة الرياض في هذه المبادرة، ومن ضمنها محافظة ثادق ورماح والدوادمي والمجمعة والأفلاج والأرطاوية والزلفي والغاط وحريملاء والعيينة، إضافة للقرى والمدن التابعة لهذه المحافظات.

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