«لاإفراط ولا تفريط».. نصيحة وزير الصحة للحفاظ على الوالدين من كورونا

حذر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، من إهمال الإجراءات الاحترازية عند زيارة الوالدين، حتى لا نتسبب في إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.

وقال الوزير -في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الجمعة-: «بين عدم زيارة الوالدين بسبب الخوف عليهم من العدوى، وزيارتهم بدون أخذ الاحترازات الوقائية (إفراط وتفريط)».

وأضاف الربيعة: «نزورهم.. ونلبس الكمامة، ونحافظ على مسافة آمنة، ولا نقبّلهم، لنسعد دومًا بقربهم».

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وشدد وزير الصحة على ضرورة اتباع المواطنين والمقيمين للإجراءات الوقائية لمكافحة كوفيد 19 مع بدء العودة إلى الحياة الطبيعية منذ يوم الأحد 29 شوال الماضي.

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