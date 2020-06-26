«الجمارك» توضح ضوابط الاستبعاد من تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة

أوضحت هيئة الجمارك السعودية، اليوم الجمعة، ضوابط تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة من الخارج التي سيتم العمل بها بدايةً من أول يوليو المقبل.

وفي بيانٍ عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت هيئة الجمارك إن «الفواتير الضريبية المُصدرة من شخص خاضع للضريبة، ومسجل لدى الهيئة قبل 11 مايو 2020م، والمحملة بنسبة ضريبة 5%؛ لا تطبق عليها النسبة الجديدة 15%، بشرط أن يتم التوريد فعليًّا قبل نهاية 30 يونيو الجاري».

Advertisements

وفي مثال توضيحي، أضافت الهيئة: «إذا اشترى شخص جوالًا من أحد المتاجر الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة في نظام ضريبة القيمة المضافة، وصدرت له فاتورة قبل 11 مايو الماضي، فلن يتم تطبيق نسبة الـ15% عليه ولو استلم الجوال فعليًّا بعد تاريخ 1 يوليو المقبل».

اقرأ أيضًا:

توضيح من «الزكاة والدخل» بشأن «فيديو السيارات المخزنة»