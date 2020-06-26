تتعلق بالسلع المستوردة من الخارج
أوضحت هيئة الجمارك السعودية، اليوم الجمعة، ضوابط تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة من الخارج التي سيتم العمل بها بدايةً من أول يوليو المقبل.
وفي بيانٍ عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت هيئة الجمارك إن «الفواتير الضريبية المُصدرة من شخص خاضع للضريبة، ومسجل لدى الهيئة قبل 11 مايو 2020م، والمحملة بنسبة ضريبة 5%؛ لا تطبق عليها النسبة الجديدة 15%، بشرط أن يتم التوريد فعليًّا قبل نهاية 30 يونيو الجاري».
وفي مثال توضيحي، أضافت الهيئة: «إذا اشترى شخص جوالًا من أحد المتاجر الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة في نظام ضريبة القيمة المضافة، وصدرت له فاتورة قبل 11 مايو الماضي، فلن يتم تطبيق نسبة الـ15% عليه ولو استلم الجوال فعليًّا بعد تاريخ 1 يوليو المقبل».
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر «الجمارك» توضح ضوابط الاستبعاد من تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.