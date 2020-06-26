أول امرأة في الحرس الملكي.. ترتدي الزي الرسمي وتؤدي مهامها مع زميل

تصدَّرت صورة امرأة في الحرس الملكي، اليوم الجمعة، مؤشرات البحث على محرك البحث العالمي «جوجل»، بعدما نشرها الأمير سطام بن خالد آل سعود على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود نشر صورة امرأة في الحرس الملكي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا عليها برموز توحي بدعم جهود المملكة وتقدير دور المرأة.

ويظهر في الصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، امرأة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي، وتقف بجانب زميل لها، وقد ارتديا كمامات واقية.

رواد تويتر يشيدون بصورة امرأة في الحرس الملكي

وانتشرت صورة امرأة في الحرس الملكي على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً موقع «تويتر» على نطاق واسع، ولاقت استحسانًا بين المغردين الذين أشادوا بدور المرأة السعودية في جميع المجالات.

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فيما قالت الكاتبة حليمة المظفر، على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» تعليقًا على صورة امرأة في الحرس الملكي: «فخورة بنساء وطني.. صورة تشرح الصدر وتجعل القلب أخضر».

فيما علق عمر النشوان على صورة امرأة في الحرس الملكي قائلًا: «بناتنا فخرنا في كل الميادين».

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قالت في تقريرها بعنوان «المرأة السعودية شريك النجاح» إن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز مكانة المرأة وحصولها على مزيد من الحقوق عن طريق التمكين على الصعيدين الوطني والدولي؛ ما أتاح للمرأة القيام بدور مهم في التنمية.

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