«الأحوال المدنية» ترد على أبرز5 استفسارات شائعة بين المواطنين

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إجاباتها على أبرز أسئلة المستفيدين حول بطاقة الهوية الوطنية وتسجيل المولود، وإصدار سجل الأسرة.

وأكدت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ أن إجراءات تسجيل مولود تكون بتسجيله عبر منصة «أبشر»، ثم إيصال سجل الأسرة وشهادة الميلاد إلى العنوان الوطني عبر البريد.

إصدار سجل الأسرة

وأضافت الأحوال المدنية أنه يمكن إصدار سجل الأسرة عبر منصة «أبشر»، ثم إيصاله إلى الزوج على عنوانه الوطني بالبريد، ويمكن إصداره للأمهات وإيصاله إلى عنوانها الوطني.

إصدار الهوية الوطنية

وأوضحت الأحوال المدنية أنه يمكن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباريًّا عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياريًّا من سن ١٠-١٥ سنة بعد موافقة ولي الأمر.

Advertisements

وأكدت الأحوال المدنية أنه يمكن للمستفيدين الاستعلام عن معاملاتهم عن طريق خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة عبر منصة «أبشر»، أو الاتصال الهاتفي بمركز العناية بالعملاء على الرقم الموحد (920022233 ).

وكذلك يمكن الاستعلام عن طريق البريد الإلكتروني والتواصل عبر حساب مركز العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وفقًا للأحوال المدنية.

اقرأ أيضا:

الأحوال المدنية: إصدار الهوية الوطنية اختياريًّا لمن أتم 10 سنوات

الأحوال المدنية تُحَدَّد خدمات «نظام المواعيد».. وآلية الطوارئ

تعرف على خطوات طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر «أبشر»