برئاسة المملكة.. «مجموعة العشرين» تبحث استمرارية التعليم بعد أزمة فيروس كورونا

في اجتماع استثنائي الأحد المقبل
يجتمع وزراء التعليم بـ«مجموعة العشرين» افتراضيًّا، الأحد المقبل، برئاسة المملكة لمناقشة استمرارية التعليم في ظل أزمة جائحة «كورونا المستجد»، وتعزيز قدرة أنظمة التعليم ومؤسساته على مواجهة أي أزمات مستقبلية.
وعبر «إنفوجراف» على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، أوضحت «مجموعة العشرين»، أن اجتماع الأحد يستهدف «تعزيز الحوار الدولي، وتبادل الخبرات لضمان استمرارية التعليم وتجاوز الأزمات، بجانب تخفيف تأثير جائحة (كورونا المستجد) على أنظمة التعليم على المديَيْن القصير والطويل».
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