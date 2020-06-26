خلال 24 ساعة.. التفاصيل الكاملة لخريطة التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة

تصدّرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد، مسجلةً شفاء 1249 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 120471 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

وتم تسجيل381 حالة في جدة و132 في مكة المكرمة و106 في المدينة المنورة و79 في خميس مشيط و47 في الخرج و42 في الهفوف و39 في أبها و38 في نجران و28 في الظهران و25 في بيشة و24 في كل من حريملاء والمزاحمية ووادي الدواسر.

كما تم تسجيل 23 حالة في تبوك و23 في الدرعية و19 في القويعية و16 في كل من حوطة بني تميم وحفر الباطن و14 في حائل و12 في الدلم و10 في كل من ظهران الجنوب وليلى، و9 في الدمام و8 في كل من أحد رفيدة وسكاكا ووادي بن هشبل وينبع ومحايل وضرما.

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فيما تم تسجيل 7 حالات في تبالة ويدمة ورماح، و6 في كل من ثادق والمبرز، و5 في كل من رابغ والعيون والسليل وساجر 4 في كل من الخبر والزلفي والشملي والمجاردة وشرورة والليث وبللسمر، و3 في كل خليص ورفائع الجمش والحرجة والطائف وعفيف ووادي الفرع والبشائر.

وحالتين فقط في كل من الرين والمضة وجازان والمجمعة وسراة عبيدة والبجادية ونفي وتثليث والقنفذة وطبرجل ورفحا ووثيلان، وحالة وحيدة في كل من بدر الجنوب والرويضة وبريدة والباحة وحبونا والقطيف ونمرة وقيا والبدع وعيون الجواء وقصيباء وصفوى والحناكية وقلوة وخيبر والنماص والوجه وبقعاء وشقراء ومرات والمظيلف والقرى وأضم والفرشة والجفر.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 174577، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 120471، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1474 حالة، وتم تسجيل 46 حالة وفاة، و2589 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.