بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في المملكة.. والرياض تتراجع إلى المركز السابع

تصدَّرت مدينة الدمام حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلةً 346 حالة، من أصل 3938 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وتم تسجيل 332 حالة في الهفوف، و294 في المبرز، و274 في خميس مشيط، و243 في جدة، و237 في القطيف، و217 في الرياض، و205 في الخبر.

كما سجلت 184 حالة في مكة المكرمة، و157 في الطائف، و148 في المدينة المنورة، و119 في حفر الباطن، و100 في حائل، و86 في نجران، و84 في بريدة، و82 في الظهران، و58 في أبها.

وكذلك 42 في أحد رفيدة، و40 في الجبيل، و36 في محايل عسير، و32 في تبوك، و29 في بيشة، و28 في كل من جازان وشرورة، و26 في وادي بن هشبل، و25 في بيش، و24 في عنيزة، و20 في ينبع.

وفي اليوم نفسه، تم رصد 19 حالة في الباحة، و18 في الرس، و16 في النعيرية، و15 في كل من سكاكا والنماص والخفجي والحائط، و14 في وادي الدواسر، و12 في كل من رجال ألمع وقرية العليا، و11 في الخرج، و10 في كل من ثريبان والمجاردة.

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في حين تم تسجيل 9 حالات في كل من بقيق وصفوى وثادق، و8 في كل من المخواة والأسياح والبدائع ورفحاء وساجر، و7 في تثليث، و6 في رابغ، و5 في كل من المذنب وبللسمر وظهران الجنوب ومليجة والعراضة وصبيا وعرعر، و4 في كل من مهد الذهب والبكيرية والنبهانية ورياض الخبراء وصامطة وأحد المسارحة، و3 في كل من القرى والعلا والمظيلف وبارق والبطحاء ورأس تنورة وسلوى والقيصومة وبدر الجنوب وحبونا ورماح.

وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من المندق وقلوة وتيماء والبدع ورفائع الجمش وخباش وتبالة والبشائر والموية وأملج، وحالة واحدة في كل من العقيق وبلجرشي ودومة الجندل والميقوع وطبرجل وخيبر وأبو عريش والقحمة وتربة ونمرة والقوز والقريات وضرية والدرب والعيدابي ونمير ووثيلان وضباء وفيفاء وثار ويدمة والعويقيلة وشقراء.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 174577، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 120471، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1474 حالة. وتم تسجيل 46 حالة وفاة، و2589 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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