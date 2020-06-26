«الصحة» توضح كيفية التعامل مع مرضى الفشل الكلوي المصابين بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الاستفسار عن «كيفية التعامل مع مرضى الفشل الكلوي بعد تأكد إصابتهم بكورونا المستجد»، كان من أكثر الأسئلة شيوعًا على رقم الاستفسارات (937).

وفي ردها على ذلك الاستفسار، أوضحت الوزارة أنه «يتم عزل المريض في منشأة صحية مخصصة لتقديم الرعاية اللازمة لمرضى الكلى».

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