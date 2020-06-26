أخبار السعودية اليوم.. ممرضة تروي تفاصيل وفاة ابنتها بكورونا.. والاحتفاء بأول امرأة في قوات الحرس الملكي

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 26 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة؛ حيث روت ممرضة تفاصيل وفاة ابنتها بفيروس كورونا، وصورة امرأة وسط قوات الحرس الملكي تثير إعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء وحدة للسعادة بجامعة حفر الباطن.

«أم القرى» تنشر المرسوم الملكي الخاص بنظام صندوق التنمية السياحي

أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، نظام صندوق التنمية السياحي.

ممرضة مستشفى الأحساء تروي تفاصيل وفاة ابنتها بكورونا: «وداعًا يا آخر العنقود»

كشفت الممرضة بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء رضية الحمود، عن آخر كلمات ابنتها معصومة البلادي، التي فارقت الحياة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحةً تضحيات الجيش الأبيض على الخط الأمامي في المعركة الشرسة لمواجهة الوباء المستجد.

صورة امرأة وسط قوات الحرس الملكي تثير إعجاب المغردين

نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، صورة تبين الدور الذي وصلت إليه وحققته المرأة السعودية في المجال العسكري، في دليل على قدرتها على النجاح في أي مجال.

«الجمارك السعودية» تكشف 4 خطوات لرحلة المستورد المثالي

كشفت الجمارك السعودية، اليوم الجمعة، عن 4 خطوات لرحلة المستورد المثالي؛ وذلك ضمن مبادراتها لتيسير التجارة.

تنبيهات «الأرصاد»: أمطار في جازان.. وسحب رعدية على نجران

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وإثارة الأتربة، وارتفاع الأمواج.

«وحدة السعادة» بجامعة حفر الباطن.. و«آل ناجي» يوضح

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قرر رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، إنشاء وحدة السعادة الجامعية بعمادة شؤون الطلاب؛ حيث تهدف إلى ترسيخ قيم ومفاهيم السعادة والطاقة الإيجابية لدى طلبة الجامعة بما يحقق استقرارهم النفسي والاجتماعي.

توقعات صندوق النقد لاقتصادات مجموعة العشرين: السعودية بين الأقل انكماشًا

يعتقد صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش بنسبة 4.9% هذا العام، بعد أن خفَّض تقديراته بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وكشفت توقعات الصندوق انكماش دول مجموعة العشرين.

انضمام السعودية «رسميًّا» إلى اتفاق نيس الخاص بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات

أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.

وثائق وأدلة تفضح قاضي محاكمة المعتقل خالد الدوسري بأمريكا

كشف سعود بن قويد محامي خالد الدوسري (المعتقل السعودي في السجون الأمريكية)، عن أنه تم العثور على أدلة ووثائق تؤكد أن القاضي الذي كان يحاكم الدوسري متهم بـ«العنصرية وازدراء الدين الإسلامي».

تنبيه من «الغذاء والدواء»: عيوب في شرائط اختبار السكر بالدم

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تنبيهًا حول وجود عيب مصنعي في تشغيلة واحدة من شرائط اختبار مراقبة السكر في الدم، تحمل اسم (وان تاتش سيليكت بلس) وهي من إنتاج شركة «LifeScan, Europe, GmbH»، السويسرية.

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