مع عودة الحياة لطبيعتها.. التزام تام بمساجد جدة في أول صلاة جمعة

شهدت جوامع ومساجد محافظة جدة، إقامة صلاة الجمعة عقب رفع التوقف عن صلوات الجمع والجماعات، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد–19 والتصدي له، بمتابعة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعمل بالبروتوكولات الصحية حفاظًا على صحة وسلامة المصلين.

وتقيَّدت الجوامع والمساجد بالتعليمات المحددة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح الجوامع والمساجد قبل الأذان بـ20 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة، وألا يتجاوز وقت الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة، مع تطبيق التباعد بمقدار مترين، ووضع مسافة كافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتًا، وإغلاق جميع ثلاجات المياه، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

وحرص المصلون على لبس الكمامة وإحضار سجاداتهم الخاصة بهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال، والوضوء في المنزل، بجانب التزامهم بعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

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