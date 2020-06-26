السعودية اليوم / شرطة منطقة حائل تواصل تعزز جهودها في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا



حائل05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

واصلت شرطة منطقة حائل تعزيز جولاتها الرقابية الميدانية في الأسواق والأماكن العامة والطرقات، لمتابعة مدى التزام القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأكدت شرطة منطقة حائل من خلال جولاتها المستمرة حرصها ومتابعتها على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة والالتزام بتنفيذها، منوهة بأنه سيتم تحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بناءً على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار

// انتهى //

18:56ت م

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حائل05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسواصلت شرطة منطقة حائل تعزيز جولاتها الرقابية الميدانية في الأسواق والأماكن العامة والطرقات، لمتابعة مدى التزام القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية.وأكدت شرطة منطقة حائل من خلال جولاتها المستمرة حرصها ومتابعتها على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة والالتزام بتنفيذها، منوهة بأنه سيتم تحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بناءً على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).// انتهى //18:56ت م0124

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