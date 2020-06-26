السعودية اليوم / تونس تسجل إصابتين بفيروس كورونا



تونس 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

سجلت تونس إصابتين جديدتين بفيروس

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن حالات التعافي قد ارتفعت إلى 1023 حالة، بينما استقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.

// انتهى //

18:55ت م

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تونس 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت تونس إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد وافدتين من الخارج، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1164 حالة مؤكدة.وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن حالات التعافي قد ارتفعت إلى 1023 حالة، بينما استقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.// انتهى //18:55ت م0123

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