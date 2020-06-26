السعودية اليوم/ "56"متطوعاً صحياً لتوعية المصلين في "15"جامعاً بحفر الباطن



حفر الباطن 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

تواصل صحة حفر الباطن حملة التطوع الصحي لتوعية المصلين بالمحافظة تحت عنوان ( نعود بحذر) بمشاركة 56 متطوعاً في 15 جامعاً، وذلك بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

وقامت الفرق التطوعية بتنظيم دخول المصلين واجراءات الفرز البصري وقدمت لهم النصائح والإرشادات باتباع الاشتراطات الصحية مثل ارتداء الكمامة القماشية، وإحضار سجادة للاستخدام الشخصي، إلى جانب التنويه بأهمية غسل اليدين أو تعقيمها قبل وبعد زيارة المسجد مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين .

وتأتي هذه الحملات التوعوية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنظمها صحة حفر الباطن للحد من انتشار العدوى حفاظاً على المصلين وسلامة عائلاتهم.

// انتهى//

18:46ت م

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