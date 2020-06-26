السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُنفذ (1082) جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة



الدمام 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (1082) جولة، و (5) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية لضمان العودة للحياة الطبيعية بأمان، وللحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وأوضحت الأمانة أن جولات الفرق الرقابية أسفرت عن تحرير (99) مخالفة للتدابير الصحية الوقائية، و (80) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير (977) موقعاً بالمنطقة، بمشاركة (9520) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة حرصها على استمرار الجولات الرقابية وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير والرقابة الصحية والنظافة العامة، وسخرت جميع طاقاتها البشرية ومعداتها للعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع المنشآت التجارية والتأكد من نظافتها وتوفر أدواتها من معقمات ومطهرات، داعيةً المواطنين والمقيمين للتعاون معها والإبلاغ عن أي مُنشأة تُخالف التدابير الصحية والاشتراطات الصحية من خلال مركز "940".

// انتهى//

18:43ت م

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