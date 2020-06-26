السعودية اليوم / المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا يؤيد قرار المملكة بشأن حج هذا العام بأعداد محدودة



أديس أبابا 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

أعرب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية إثيوبيا عن تأييده الكامل لقرار المملكة العربية

وأفاد المجلس في بيان له اليوم أن هذا القرار يأتي من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله.

وقال: "نحن على ثقة بإن قرار المملكة العربية السعودية لم يأت من فراغ، وإنما وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين الحجاج القادمين من أنحاء المعمورة، والقرار منبثق من حرص المملكة الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، حتى عودتهم إلى بلدانهم".

ودعا المجلس في ختام بيانه ـ الله سبحانه وتعالى ـ أن يحمي البشرية من هذه الجائحة وأن يحفظ الإنسانية من كل مكروه .

// انتهى //

18:34ت م

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أديس أبابا 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأعرب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية إثيوبيا عن تأييده الكامل لقرار المملكة العربية السعودية بإقامة شعيرة الحج لهذا العام 1441 هـ بإعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.وأفاد المجلس في بيان له اليوم أن هذا القرار يأتي من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله.وقال: "نحن على ثقة بإن قرار المملكة العربية السعودية لم يأت من فراغ، وإنما وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين الحجاج القادمين من أنحاء المعمورة، والقرار منبثق من حرص المملكة الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، حتى عودتهم إلى بلدانهم".ودعا المجلس في ختام بيانه ـ الله سبحانه وتعالى ـ أن يحمي البشرية من هذه الجائحة وأن يحفظ الإنسانية من كل مكروه .// انتهى //18:34ت م0112

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