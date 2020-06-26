السعودية اليوم / جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيراً محرراً من بورين



نابلس 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أسيرا محررا من بلدة بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين وداهمت عدة منازل فيها وفتشتها قبل أن تعتقل الأسير المحرر غسان النجار.

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18:34ت م

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