السعودية اليوم / شواطئ الجبيل الصناعية تتهيأ لاستقبال العائلات والشباب بعد العودة للحياة الطبيعية



الجبيل 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

تشهد شواطئ مدينة الجبيل الصناعية توافد العائلات والشباب من داخل الجبيل وخارجها لافتراش مسطحاتها الخضراء، واستمتاع الأطفال بمواقع الألعاب المنتشرة على الشواطئ، فيما يمارس غالبية الشباب والفتيات

ورصدت وكالة الأنباء

وأشاروا إلى أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلا أن جاذبية الشواطئ جعلت العائلات وكل أفراد المجتمع يحرصون على ممارسة رياضة المشي، وسط بنية تحتية متكاملة ومحفزة جعلت من شواطئ مدينة الجبيل الصناعية بيئة مهيأة ومجهزة بجميع المقومات المناسبة للرياضة والتنزه، حيث تنتعش بمرتاديها من الزوار.

// انتهى//

18:06ت م

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الجبيل 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واستشهد شواطئ مدينة الجبيل الصناعية توافد العائلات والشباب من داخل الجبيل وخارجها لافتراش مسطحاتها الخضراء، واستمتاع الأطفال بمواقع الألعاب المنتشرة على الشواطئ، فيما يمارس غالبية الشباب والفتيات رياضة المشي على امتداد الشواطئ وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية عالية بعد العودة الكاملة للحياة الطبيعية.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" تلك الأجواء والتقت عدداً من مرتادي شاطئ الفناتير الذين وصفوا الواجهة البحرية للجبيل الصناعية بالخيار المناسب لتوافد العائلات والشباب ممن يحرصون على قضاء وقت ممتع، موضحين أن التوافد الكبير للعائلات يعود إلى الخدمات المميزة التي توفرها الشواطئ لمرتاديها، مما يسهل الذهاب لها لقضاء أوقات عائلية جميلة.وأشاروا إلى أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلا أن جاذبية الشواطئ جعلت العائلات وكل أفراد المجتمع يحرصون على ممارسة رياضة المشي، وسط بنية تحتية متكاملة ومحفزة جعلت من شواطئ مدينة الجبيل الصناعية بيئة مهيأة ومجهزة بجميع المقومات المناسبة للرياضة والتنزه، حيث تنتعش بمرتاديها من الزوار.// انتهى//18:06ت م0108

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