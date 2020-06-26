السعودية اليوم / مكتب الترجمات الإسلامية بالنيجر يرحب بقرار المملكة بشأن الحج



نيامي 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

رحب مكتب الترجمات الإسلامية بالنيجر بقرار المملكة بشأن الحج للموسم الحالي، عادّاً أن السلطات في المملكة أدركت بسرعة الخطر من تفشي فيروس

وأفاد المكتب في بيان له أن موسم الحج جاء ولا تزال الآفة منتشرة في جميع أنحاء العالم، واصفًا قرار المملكة العربية

ورأى المكتب في بيانه أن هذا التعليق للمناسك لا يتعارض مع تعاليم الإسلام لأن الإسلام جاء لحماية الإنسان ودينه ونفسه وماله وعقله وعرضه، ومن المعلوم أن من شروط الحج أمن الطريق حتى لا يعرض الحاج نفسه لخطر واضح.

وحيّا المكتب في ختام بيانه هذا القرار، داعيًا -الله سبحانه وتعالى- أن يجنب الجميع مخاطر هذا المرض وعواقبه المتعددة ويحفظ سلطات وشعب المملكة من كل سوء، وأن يؤيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموولي عهده الأمين -حفظهما الله- في كل ما يقومان به لصالح الإسلام والأمة الإسلامية.

// انتهى //

18:05ت م

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نيامي 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسرحب مكتب الترجمات الإسلامية بالنيجر بقرار المملكة بشأن الحج للموسم الحالي، عادّاً أن السلطات في المملكة أدركت بسرعة الخطر من تفشي فيروس كورونا في العالم وعلقت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي للحد من انتشار الجائحة.وأفاد المكتب في بيان له أن موسم الحج جاء ولا تزال الآفة منتشرة في جميع أنحاء العالم، واصفًا قرار المملكة العربية السعودية بتعليق الحج جزئيًا بالحكيم لكونه سيحد من انتشار الوباء ويحمي المقدسات الإسلامية من هذا الفيروس.ورأى المكتب في بيانه أن هذا التعليق للمناسك لا يتعارض مع تعاليم الإسلام لأن الإسلام جاء لحماية الإنسان ودينه ونفسه وماله وعقله وعرضه، ومن المعلوم أن من شروط الحج أمن الطريق حتى لا يعرض الحاج نفسه لخطر واضح.وحيّا المكتب في ختام بيانه هذا القرار، داعيًا -الله سبحانه وتعالى- أن يجنب الجميع مخاطر هذا المرض وعواقبه المتعددة ويحفظ سلطات وشعب المملكة من كل سوء، وأن يؤيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموولي عهده الأمين -حفظهما الله- في كل ما يقومان به لصالح الإسلام والأمة الإسلامية.// انتهى //18:05ت م0107

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