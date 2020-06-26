السعودية اليوم / جيش الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب تسعة فلسطينيين بالرصاص المطاط والعشرات بحالات اختناق



قلقيلية 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة تسعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي: إن جيش الاحتلال اقتحم البلدة عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم، وأطلق وابلاً من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة تسعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

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18:05ت م

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