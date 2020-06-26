السعودية اليوم / المديرية العامة لمكافحة المخدرات تطلق برامجها لليوم العالمي لمكافحة المخدرات



الرياض 5 ذو القعدة 1441هـ الموافق 26 يونيو 2020م واس

أطلقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، برامجها لليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يأتي تحت شعار (معرفة أفضل لرعاية أفضل)، ويوافق يوم 26 من شهر يونيو من كل عام.

ويسلط اليوم العالمي لمكافحة ومحاربة تعاطي المخدرات والاتجار بها، الضوء على الحاجة إلى تحسين الفهم حول آفة المخدرات العالمية، وكيف ستؤدي المعرفة الأفضل بدورها إلى تعزيز تعاون دولي أكبر لمواجهة تأثيرها على الصحة والأمن الاجتماعي والنفسي.

وعززت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بهذه المناسبة، برامجها التوعوية على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المعارض التفاعلية لتوعية أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، والأساليب الخبيثة التي يستحدثها تجار المخدرات في تهريبها ونقلها وتوزيعها، بما فيها الأنواع المختلفة من العقاقير والمواد ذات التأثير النفسي والعقلي التي تنعكس على الفرد والمجتمع.

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18:00ت م

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